730 precompilato | dal 10 maggio è online Ecco come consultarlo

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 10 maggio 2021)tutti sanno, la dichiarazione dei redditi è un appuntamento fisso annuale per milioni di italiani. Dal giorno 10, ossia oggi, è dunque possibile consultare il 730secondo le regole specificamente introdotte per questa tipologia di dichiarazione; invece, a partire dal 19l’interessato potrà decidere di modificare; integrare e presentare il documento in via telematica. Altra data da segnare sul calendario è mercoledì 26, giorno di inizio della compilazione ‘assistita’. Da rimarcare che le statistiche aggiornate stanno dalla parte del ‘730’, giacchè negli ultimi anni è salita sempre più la percentuale – ora sul 20% – di coloro che accettano il documento già predisposto, e dunque non lo modificano. Non solo: secondo ...