Vatti a disinfettare subito Sangue in studio | tira fuori la sciabola ma finisce malissimo | Amadeus e pubblico sconvolti

(Di domenica 9 maggio 2021) Incidente a I soliti ignoti. Ospite del programma di Rai 1 condotto daanche Francesco Paolantoni. L'attore napoletano, nella puntata di sabato 8 maggio 2021, aveva come identità “Stappa le bottiglie con la”. Un indizio che la concorrente, Marisa Laurito, ha indovinato in fretta. Eppure non sono mancati i colpi di scena: quando per Paolantoni è giunto il momento di dimostrare la sua abilità, la bottiglia di champagne gli è scoppiata tra le mani ferendolo ad un dito della mano sinistra. "Non fatelo a casa!il dito", ha esordito il conduttore alquanto preoccupato. Poco dopo, il suo ritorno incon tanto di dito fasciato: "Non capita mai! E' rarissimo che una bottiglia scoppi… questo dimostra l'amore che ho per le gag", ha cercato di tranquillizzare il ...