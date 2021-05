Vanessa Incontrada, l’annuncio in diretta: entusiasmo in studio! (Di domenica 9 maggio 2021) Un piacevole annuncio in diretta a Domenica In, Vanessa Incontrada ha un particolare desiderio per il futuro Vanessa Incontrada in diretta a Domenica In ha parlato della sua carriera e di ciò che ha in programma per il futuro professionale. Il 15 maggio uscirà “Ostaggio” il nuovo film con anche Francesco Pannofino e Alessandro Haber, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Un piacevole annuncio ina Domenica In,ha un particolare desiderio per il futuroina Domenica In ha parlato della sua carriera e di ciò che ha in programma per il futuro professionale. Il 15 maggio uscirà “Ostaggio” il nuovo film con anche Francesco Pannofino e Alessandro Haber, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Cinguetterai : Vanessa Incontrada spiega benissimo perché #DomenicaIn è diverso dagli altri programmi di interviste - LorenzaD_ : La crush per Vanessa Incontrada non mi passerà mai ?? #DomenicaIn - Saimon194 : Oddio Vanessa Incontrada ha osato pronunciare la parola 'Sky' su Rai 1... panico... Zia Mara invece le fa promozion… - Rosablu2021 : Vorrei sapere cosa aspettano a far condurre Sanremo a Vanessa Incontrada. #DomenicaIn - stella_stella29 : Vanessa Incontrada ?? Ma quanto ci eri mancata in Tv. #DomenicaIn -