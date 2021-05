Ultime Notizie Roma del 09-05-2021 ore 18:10 (Di domenica 9 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 9 maggio in studio Giuliano Ferrigno vaccini in apertura per il momento La Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto con astrazeneca oltre la scadenza dell’attuale prevista la fine di giugno ha detto il commissario al commercio interno europeo breton intanto l’unità di crisi della regione Lazio comunica che sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino phaser per il mese di maggio sono disponibili ancora 100.000 slot di prenotazione per il vaccino astrazeneca il monodose di Johnson & Johnson il Veneto supera la soglia di 2 milioni di vaccinazioni migranti mattina di sbarchi a Lampedusa sono un migliaio le persone approdati sull’isola con 5 balconi in momenti successivi tutti sono stati trasferiti allo sport del leader della Lega Matteo Salvini chiede un incontro con ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 9 maggio in studio Giuliano Ferrigno vaccini in apertura per il momento La Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto con astrazeneca oltre la scadenza dell’attuale prevista la fine di giugno ha detto il commissario al commercio interno europeo breton intanto l’unità di crisi della regione Lazio comunica che sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino phaser per il mese di maggio sono disponibili ancora 100.000 slot di prenotazione per il vaccino astrazeneca il monodose di Johnson & Johnson il Veneto supera la soglia di 2 milioni di vaccinazioni migranti mattina di sbarchi a Lampedusa sono un migliaio le persone approdati sull’isola con 5 balconi in momenti successivi tutti sono stati trasferiti allo sport del leader della Lega Matteo Salvini chiede un incontro con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - Agenzia_Ansa : Covid: 8.292 positivi e 139 vittime nelle ultime 24 ore. I dati del ministero della Salute. In calo le terapie inte… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. India: nuovo record di casi, oltre 400mila nonostante i lockdown… - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (9 maggio) - corgiallorosso : LIVE Roma-Crotone 0-0 – 20' Traversa di Mayoral -