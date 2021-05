Serie A | 1 - 1 tra Roma e Florentia | colpaccio delle viola in casa del Milan

Advertising

OptaPaolo : 4 - La #JuventusWomen ha vinto tutti e 4 i campionati di Serie A femminile a cui ha partecipato: é la seconda squad… - wireditalia : Tra i premiati nelle 10 categorie di gara ci sono anche due italiani; il premio più ambito, invece, è andato a una… - OptaPaolo : 34 - Gli unici giocatori dell’Inter scesi in campo in tutte le prime 34 giornate di questa Serie A sono Handanovic… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie C, Juve Stabia-Casertana 1-1: Marotta regala la qualificazione al… - Luca8514 : @ZZiliani Paolo sei tra i pochi a condurre questa battaglia contro il verme della serie A. L'ambiente calcio è marcio in ogni suo aspetto. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tra

La Roma batte il Crotone per 5 - 0 nel posticipo della 35ª giornata diA e mantiene il settimo posto in classifica con 2 punti di vantaggio sul Sassuolo. Dopo un ...il 70' e il 73', poi, si ...... corner di Bernauer e destro al volo di Linari che supera Tampieri ; primo gol inA per il difensore ex Atletico in maglia giallorossa, e primo nella competizione da giugno 2018, quando andò a ...Al Tubaldi non passa la capolista: finisce a reti inviolate il match tra Recanatese e Campobasso. I giallorossi interrompono la striscia di tre vittorie consecutive, ma compiono un altro passo per ...Barbante appena rientrato in campo chiude un gioco alto-basso per il nuovo +6 Edilnol, Masciadri piazza la bomba del -3, Laganà in penetrazione subisce fallo e dalla lunetta rimette due possessi di ...