Semplici | «Rigore? Dalla panchina sembrava che potesse starci»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Benevento. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO LA VITTORIA DELLA SALVEZZA – «È una vittoria importante in un campo difficile. Era la partita che volevamo, la gara perfetta con una grande prestazione. Complimenti ai ragazzi che non hanno mai mollato ma la salvezza è ancora da raggiungere». Rigore ANNULLATO AI SANNITI – «Abbiamo rischiato varie volte e con il cambio modulo ci siamo espressi meglio. Abbiamo meritato la vittoria. Il Rigore? Dalla panchina sembrava così ma ora non saprei dirlo. Se alla seconda veduta non era ...

