Semifreddo al limone senza cottura pronto in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 maggio 2021) Quando vogliamo preparare qualcosa di dolce e frescodover per forza sporcare l’intera batteria di pentole, proviamo la ricetta delal. Si fa in cinque minuti, non si sporca quasi nulla e il sapore è davvero delizioso. Ovviamente non si deve nemmeno cuocere. Cosa stiamo aspettando mettiamoci all’opera dopo un’oretta di frigo potremo gustarci una vera goduria per il palato! Ingredienti 150 grammi di biscotti, 150 ml di panna 33%, 150 ml di latte condensato, la scorza di mezzoper la crema + qualche scaglia per la decorazione, il succo di mezzo. Queste dosi servono per due monoporzioni Preparazione Mettiamo i biscotti nel frullatore e frulliamoli fino a renderli molto fini, quasi una polvere, teniamoli un attimo da parte. Mettiamo in una ciotola la panna, il ...