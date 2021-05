Punta Aderci trasformata in un set fotografico | Forum ecologista | ' Inaccettabile diventi luogo per eventi salottieri e festaioli'

Advertising

histoniumnet : E’ un luogo da preservare o un bellissimo luogo dove tutto è possibile? - DVD23690077 : @robertacimini2 Sempre... Sto a Punta Aderci?? - trilubiusgrow : RT @YourAbruzzo: Lasciatevi ispirare da uno dei luoghi più incredibili della costa adriatica. Punta Aderci a Vasto è una delle riserve più… - molina_matteo : RT @Maxpar68: Buongiorno e buon giovedì a tutti, ma proprio tutti!!! ?? La riserva naturale di Punta Aderci a Vasto (Chieti). Ho avuto il pi… - mewmewtokyo : RT @Maxpar68: Buongiorno e buon giovedì a tutti, ma proprio tutti!!! ?? La riserva naturale di Punta Aderci a Vasto (Chieti). Ho avuto il pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Punta Aderci

Zonalocale

Indignazione e richieste per fare chiarezza dal parte del Forum Ecologico di Vasto in merito alla vicenda che coinvolto la spiaggetta diPenna, all'interno della riserva naturale di. Il sito d'interesse comunitario è stato scelto come location per un servizio pubblicitario allestito da privati. 'Le immagini e i video che abbiamo avuto modo di vedere circa un set ...Sono cinque i percorsi, tra centro storico,Penna e, inseriti nel calendario delle Giornate Fai di Primavera , appuntamento che torna dopo lo stop dell'anno scorso a causa del Covid. In questa 29ª edizione delle Giornate FAI di ...Sono cinque i percorsi, tra centro storico, Punta Penna e Punta Aderci, inseriti nel calendario delle Giornate Fai di Primavera, appuntamento che torna dopo lo stop dell'anno scorso a causa del Covid.Come partecipare alle giornate Fai di Primavera. Per partecipare alle Giornate FAI di Primavera è obbligatorio prenotarsi sul sito ufficiale delle Giornate Fai entro e non oltre la mezzanotte del gior ...