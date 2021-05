"Non possiamo stare tranquilli", "ognuno dice quello che vuole". Su Covid e riaperture è "rissa" Galli-Burioni (Di domenica 9 maggio 2021) «Quel che abbiamo ora è un ottimo vaccino per un virus che girava un anno fa in Cina. Il panorama attualmente si è molto variegato e questo rende difficile poter pensare con l'attuale vaccino di raggiungere l'immunità di gregge» «Pfizer ha un'efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da var inglese o sudafricana (la più temuta). Efficacia altissima anche nella protezione dall'infezione. Cautela sì, seminare il panico senza basi scientifiche no. Proprio no». Massimo Galli è sicuramente uno dei più grandi virologi italiani, ma difficilmente passerà alla storia per il suo inguaribile ottimismo. Nelle ultime ore il direttore del reparto malattie infettive del Sacco ha rilasciato una serie di interviste su campagna vaccinale e chiusure che hanno riaperto le ostilità tra i vari fronti di virologi. In particolare, Galli è convinto che con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) «Quel che abbiamo ora è un ottimo vaccino per un virus che girava un anno fa in Cina. Il panorama attualmente si è molto variegato e questo rende difficile poter pensare con l'attuale vaccino di raggiungere l'immunità di gregge» «Pfizer ha un'efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da var inglese o sudafricana (la più temuta). Efficacia altissima anche nella protezione dall'infezione. Cautela sì, seminare il panico senza basi scientifiche no. Proprio no». Massimoè sicuramente uno dei più grandi virologi italiani, ma difficilmente passerà alla storia per il suo inguaribile ottimismo. Nelle ultime ore il direttore del reparto malattie infettive del Sacco ha rilasciato una serie di interviste su campagna vaccinale e chiusure che hanno riaperto le ostilità tra i vari fronti di virologi. In particolare,è convinto che con ...

Advertising

matteosalvinimi : È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a miglia… - LegaSalvini : #Salvini: 'È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensa… - fattoquotidiano : 'Altrimenti sarà la termodinamica a scegliere per noi, e non sarà tenera' [di Luca Mercalli - MaferBurgos1969 : RT @matteosalvinimi: È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia… - umbo70 : RT @LegaSalvini: #Salvini: 'È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a mi… -