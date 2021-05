Migranti a Lampedusa, sbarchi continui: quasi 1.500 nell'hotspot. Lamorgese chiama Draghi (Di domenica 9 maggio 2021) Non si arrestano gli sbarchi di Migranti a Lampedusa : 16 arrivi dalle 4.30 di questa mattina. L'hotspot di contrada Imbriacola è oltre il limite: ora ospita quasi 1.500 persone . Il ministro dell'... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Non si arrestano glidi: 16 arrivi dalle 4.30 di questa mattina. L'di contrada Imbriacola è oltre il limite: ora ospita1.500 persone . Il ministro dell'...

Advertising

LegaSalvini : MIGRANTI, QUASI MILLE ARRIVI A LAMPEDUSA. E SALVINI VA ALL'ATTACCO: 'SUBITO UN INCONTRO CON DRAGHI' - Agenzia_Ansa : Serie di sbarchi a Lampedusa, arrivati oltre mille migranti in poche ore #ANSA - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - anto_galli4 : RT @Gianmar26145917: Si aggrava di ora in ora il bilancio degli sbarchi a #Lampedusa: 1000...O la si smette di chiamarli 'migranti' e si in… - Loredan77275758 : RT @Gianmar26145917: Si aggrava di ora in ora il bilancio degli sbarchi a #Lampedusa: 1000...O la si smette di chiamarli 'migranti' e si in… -