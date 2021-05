La Roma aspetta la fine del campionato ma intanto vince 5-0 col Crotone (Di domenica 9 maggio 2021) I giocatori della Roma quando segnano non gioiscono. Ed è una chiave di lettura importante, nell’analisi della vittoria sul Crotone. La squadra di Fonseca è piena di assenze (13) e sembra attendere soltanto la fine del campionato, dal momento che lotta solo per il settimo posto e l’allenatore non sarà più lo stesso a partire dalla prossima stagione. Nel primo tempo il palo e la traversa salvano la resistenza dei calabresi, ad inizio ripresa Mayoral porta in vantaggio la Roma. Il divario tecnico è lampante, il Crotone si rifugia solo nelle accelerate fumose di Ounas, che arriva più volte davanti al portiere per poi non calciare mai. Così nei venti minuti finali, la squadra di Cosmi crolla in modo verticale e subisce quattro reti: due di Pellegrini, una di Mkhitaryan e l’ultima ancora ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021) I giocatori dellaquando segnano non gioiscono. Ed è una chiave di lettura importante, nell’analisi della vittoria sul. La squadra di Fonseca è piena di assenze (13) e sembra attendere soltanto ladel, dal momento che lotta solo per il settimo posto e l’allenatore non sarà più lo stesso a partire dalla prossima stagione. Nel primo tempo il palo e la traversa salvano la resistenza dei calabresi, ad inizio ripresa Mayoral porta in vantaggio la. Il divario tecnico è lampante, ilsi rifugia solo nelle accelerate fumose di Ounas, che arriva più volte davanti al portiere per poi non calciare mai. Così nei venti minuti finali, la squadra di Cosmi crolla in modo verticale e subisce quattro reti: due di Pellegrini, una di Mkhitaryan e l’ultima ancora ...

