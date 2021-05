Il guardalinee del gol annullato a Turone 40 anni fa: “Era fuorigioco, non cambio idea. Se ci fosse stato il Var, mi avrebbe dato ragione” (Di domenica 9 maggio 2021) Bruno Conti col sinistro mette in area un buon pallone, Roberto Pruzzo la tocca di testa per “Ramon” Turone che la scaraventa, anche lui di testa, alle spalle di Dino Zoff. La Roma ha un punto in meno della Juventus e con una vittoria la scavalcherebbe in classifica, quando mancano solo due giornate alla fine del campionato. Il guardalinee Giuliano Sancini alza la bandierina, per segnalare il fuorigioco all’arbitro Paolo Bergamo, che infatti annulla il gol. Juventus-Roma del 10 maggio 1981 finisce 0-0 e i bianconeri di Trapattoni vinceranno lo scudetto. Inizia una polemica in tv, nelle radio e tra i tifosi sul misterioso gol di Turone che ancora non è stata risolta quarant’anni dopo, se non nei bar giallorossi e in quelli bianconeri con risultati opposti. Sancini aveva arbitrato in B e soprattutto in C ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Bruno Conti col sinistro mette in area un buon pallone, Roberto Pruzzo la tocca di testa per “Ramon”che la scaraventa, anche lui di testa, alle spalle di Dino Zoff. La Roma ha un punto in meno della Juventus e con una vittoria la scavalcherebbe in classifica, quando mancano solo due giornate alla fine del campionato. IlGiuliano Sancini alza la bandierina, per segnalare ilall’arbitro Paolo Bergamo, che infatti annulla il gol. Juventus-Roma del 10 maggio 1981 finisce 0-0 e i bianconeri di Trapattoni vinceranno lo scudetto. Inizia una polemica in tv, nelle radio e tra i tifosi sul misterioso gol diche ancora non è stata risolta quarant’dopo, se non nei bar giallorossi e in quelli bianconeri con risultati opposti. Sancini aveva arbitrato in B e soprattutto in C ...

Advertising

VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: Il guardalinee del gol annullato a Turone 40 anni fa: “Era fuorigioco, non cambio idea. Se ci fosse stato il Var, mi a… - fattoquotidiano : Il guardalinee del gol annullato a Turone 40 anni fa: “Era fuorigioco, non cambio idea. Se ci fosse stato il Var, m… - pipitone87 : Il guardalinee del gol annullato a Turone 40 anni fa: “Era fuorigioco, non cambio idea. Se ci fosse stato il Var, m… - jason05_ : @Dulafive L'ho letta con la voce di Marcozzi quando parla del guardalinee - partedesopra : @MimmoAdinolfi Figlio del guardalinee che rideva a Firenze nel 2010 penso. -