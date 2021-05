Il Capo dello Stato Mattarella a via Caetani nel giorno della Memoria per le vittime del terrorismo (Di domenica 9 maggio 2021) 43 anni fa venia ritrovato il corrodi Aldo Moro. Oggi, 9 maggio, è il giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. E il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in Via Caetani (il luogo in cui fu ritrovato il corpo senza vita di Moro), e ha deposto una corona d’alloro. Con lui erano presenti per la cerimonia anche i presidenti del Senato e della Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico; la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese; la sindaca di Roma, Virginia Raggi; il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L’intervista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al direttore di Repubblica Maurizio Molinari Che cosa sono stati gli anni ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) 43 anni fa venia ritrovato il corrodi Aldo Moro. Oggi, 9 maggio, è ildedicato alledel. E il PresidenteRepubblica Sergiosi è recato in Via(il luogo in cui fu ritrovato il corpo senza vita di Moro), e ha deposto una corona d’alloro. Con lui erano presenti per la cerimonia anche i presidenti del Senato eCamera Elisabetta Casellati e Roberto Fico; la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese; la sindaca di Roma, Virginia Raggi; il presidenteRegione Lazio, Nicola Zingaretti. L’intervista del PresidenteRepubblica Sergioal direttore di Repubblica Maurizio Molinari Che cosa sono stati gli anni ...

Advertising

reportrai3 : Ma la vicenda dello spionaggio Telecom si intreccia anche con il rapimento di Abu Omar, in quegli anni si suicida m… - partitogaysal : RT @SenatoStampa: Domani #9maggio, alle 11, @Pres_Casellati apre in Aula la cerimonia per la celebrazione del Giorno della Memoria dedicato… - BergamoAc : RT @TV2000it: #beatificazione #RosarioLivatino Domani #6maggio ore 10.30 Anteprima di 'Picciotti, cosa vi ho fatto?', documentario #Tv2000… - UnVoce : ?? Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, il Capo dello Stato #Mattarella: 'La completa verità sugli a… - iISud24 : Tempo di riforme. Il Capo dello Stato non può limitarsi a prendere nota dello sfascio sperando di evitare il peggio… -