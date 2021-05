Il 3-0 è un macigno per la Juve: il Milan ha un saldo positivo negli scontri diretti (Di domenica 9 maggio 2021) Il Milan, che aveva perso 3-1 in casa con la Juve, ha centrato una prestazione straordinaria a Torino. Il 3-0 ha un valore fondamentale perché il Milan, oggi a quota 72, è come se avesse quattro punti di vantaggio sulla Juve (a quota 69) nella corsa alla Champions. Il saldo positivo negli scontri diretti significa che, se le due squadre arrivassero a pari punti (mancano tre giornate), sarebbero i rossoneri a spuntarla. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Il, che aveva perso 3-1 in casa con la, ha centrato una prestazione straordinaria a Torino. Il 3-0 ha un valore fondamentale perché il, oggi a quota 72, è come se avesse quattro punti di vantaggio sulla(a quota 69) nella corsa alla Champions. Ilsignifica che, se le due squadre arrivassero a pari punti (mancano tre giornate), sarebbero i rossoneri a spuntarla. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

