Iachini e Inzaghi si sfogano nel post Fiorentina-Lazio

Advertising

GirolamoMaggio : Indecente prestazione a Firenze. Complimenti a Iachini che ci ha incartato la partita. Inzaghi cade sui cambi. La s… - Fiorentinanews : Anche #Iachini aumenta il suo score vincendo per la prima volta contro #SimoneInzaghi - saverio_64 : RT @MimmoAdinolfi: Dirò un'ovvieta', Ranieri è uno dei migliori allenatori di questa serie A. Date questa Samp a Prandelli, Iachini, Giampa… - sgasa1976 : @salomone_l Bastava dire che Iachini l'ha incartata ad Inzaghi. Il resto (mercato ecc) lo sapevamo già. - infoitsport : Fiorentina-Lazio | Le formazioni ufficiali: Iachini ritrova Ribery, Inzaghi conferma le indiscrezioni -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini Inzaghi

PRONOSTICO FIORENTINA LAZIO Benchèabbia fretta di mettere in cassaforte la salvezza, per i pronostici di Serie A, questa sera è la Lazio la netta favorita. La squadra diè in gran ...In casa toscanadovrebbe dar spazio a Amrabat, Bonaventura e Castrovilli al centro del ... Per la Lazioinvece non è sicuro di aver a disposizione Milinkovic Savic dal primo minuto: ...La corsa alla Champions League della Lazio subisce un brusco stop. Le incertezze su futuro di Inzaghi non aiutano.Non soltanto record per l’attaccante viola Dusan Vlahovic. Contro la Lazio ieri sera anche il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è salito in cattedra con dei numeri importanti. Per lui infatti que ...