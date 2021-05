I 15 migliori album internazionali del 2021 (finora...) (Di domenica 9 maggio 2021) In soli cinque mesi, sono già diversi gli album di valore pubblicati nel 2021. I Foo Fighters sono riusciti a stupire ancora una volta con Medicine at Midnight, il loro Let's dance, inteso come lavoro più ricco di groove, benché assai differente dalle sonorità pop-funk dell'album di Bowie prodotto da Nile Rodgers. Il trentaquattrenne Sam Shepherd alias Floating Points e l'ottantenne Farrell "Pharoah" Sanders hanno unito le loro forze nell'eccellente Promises, un suggestivo viaggio tra elettronica, ambient, jazz e musica da camera. Chiude il podio il trascinante We are di Jon Batiste (fresco vincitore di un Oscar insieme a Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora di Soul), un mix tra r&b, gospel, jazz, funk e rap che ha ricevuto la benedizione laica di un certo Quincy Jones. Tra le sorprese più belle spiccano Collapsed In ... Leggi su panorama (Di domenica 9 maggio 2021) In soli cinque mesi, sono già diversi glidi valore pubblicati nel. I Foo Fighters sono riusciti a stupire ancora una volta con Medicine at Midnight, il loro Let's dance, inteso come lavoro più ricco di groove, benché assai differente dalle sonorità pop-funk dell'di Bowie prodotto da Nile Rodgers. Il trentaquattrenne Sam Shepherd alias Floating Points e l'ottantenne Farrell "Pharoah" Sanders hanno unito le loro forze nell'eccellente Promises, un suggestivo viaggio tra elettronica, ambient, jazz e musica da camera. Chiude il podio il trascinante We are di Jon Batiste (fresco vincitore di un Oscar insieme a Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora di Soul), un mix tra r&b, gospel, jazz, funk e rap che ha ricevuto la benedizione laica di un certo Quincy Jones. Tra le sorprese più belle spiccano Collapsed In ...

Advertising

EurobasketRoma : Ecco i migliori scatti del nostro secondo successo nella fase a orologio! ?? Marika Torcivia Album completo qui ??… - genderflower : RT @amonajwaciao: gli album di Najwa sono i migliori. e non si discute - kahasakislave : @lavocedellapau YAYYY afraid of tonight è molto particolare come canzone, sono felice che ti piaccia ?? LOVE BRACE è… - obbliderio : @parcogiugno io conosco solo gli oner ma meritano tantissimo (i solo ep dei membri per me gli album migliori dell'a… - xblackpinkeditx : 'THE ALBUM' ha trascorso 30 settimane nella classifica degli album di Billboard World e la classifica delle vendite… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori album Ferrara Sotto le Stelle: la XXV edizione dal 30 giugno al 4 luglio al Parco Massari di Ferrara ... che spazierà dal capolavoro d'esordio Stanze al loro ultimo album Il nuotatore che ha conquistato ... Sonic Youth, Beck, Pixies, Wilco, Mercury Rev, Deus, Bon Iver, The National così come i migliori ...

GODSPELL TWINS/ "Badtism": da Bergamo all'America, nel segno della pandemia ... una lunga carriera con numerosi album che risale al 2003, e Lancini, già leader dei Mojo Filter e ... In Kansas City, Delta blues acustico, spicca uno dei migliori chitarristi del genere, Francesco Piu, ...

I 20 migliori album usciti nel 1991 Rolling Stone Italia Chiara White: "Vi racconto i miei mostri" "Pandora" è il secondo album della cantautrice fiorentina che spiega le tematiche e le sonorità dei suoi nuovi brani ...

David Bowie, album dopo album Un libro prezioso ripercorre l’intero percorso artistico e personale del ‘Duca Bianco’ a cinque anni dalla sua morte, con un’analisi completa della discografia. «Questo volume è dedicato in primis a l ...

... che spazierà dal capolavoro d'esordio Stanze al loro ultimoIl nuotatore che ha conquistato ... Sonic Youth, Beck, Pixies, Wilco, Mercury Rev, Deus, Bon Iver, The National così come i...... una lunga carriera con numerosiche risale al 2003, e Lancini, già leader dei Mojo Filter e ... In Kansas City, Delta blues acustico, spicca uno deichitarristi del genere, Francesco Piu, ..."Pandora" è il secondo album della cantautrice fiorentina che spiega le tematiche e le sonorità dei suoi nuovi brani ...Un libro prezioso ripercorre l’intero percorso artistico e personale del ‘Duca Bianco’ a cinque anni dalla sua morte, con un’analisi completa della discografia. «Questo volume è dedicato in primis a l ...