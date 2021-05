Gp Spagna, vince Hamilton (Di domenica 9 maggio 2021) E’ sempre Lewis Hamilton il protagonista della Formula1: il britannico della Mercedes vince anche il Gp di Barcellona. Il podio viene completato da Verstappen su Red Bull e dal compagno di squadra di Hamilton, Bottas. Buon risultato per la Ferrari di Leclerc, un gradino sotto al podio, settimo l’altro ferrarista Sainz. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) E’ sempre Lewisil protagonista della Formula1: il britannico della Mercedesanche il Gp di Barcellona. Il podio viene completato da Verstappen su Red Bull e dal compagno di squadra di, Bottas. Buon risultato per la Ferrari di Leclerc, un gradino sotto al podio, settimo l’altro ferrarista Sainz. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

