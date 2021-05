GP Spagna | nervi e strategia | Hamilton batte Verstappen | Leclerc 4°

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spagna nervi

...Bull proprio sul tracciato dove conquistò la sua prima vittoria in quel rocambolesco GP di... Una sfida diche cresce esponenzialmente quando Lewis Hamilton opta per un secondo pit stop, ...Una nuova sfida diè pronta ad andare in scena a Barcellona questo pomeriggio. I protagonisti? Sono sempre loro, ...contendenti si scambieranno i rispettivi ruoli al via del Gran Premio di, ...Lewis Hamilton ha conquistato il Gran Premio di Spagna: al Montmelò il campione del mondo viene sorpreso al via da Verstappen ma riesce a riprendere il primo posto a cinque giri dal termine. Secondo i ...Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Spagna sul circuito del Montmelò in Catalogna dopo una battaglia estenuante con Max Verstappen ...