GP Spagna | LIVE | Verstappen leader | Hamilton spinge forte | Bottas supera Leclerc

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN ANCORA DI FORZA (giro 2/52) ?? Super sorpasso di Leclerc, Sainz indietro Il LIVE ?… - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna: la diretta live da Barcellona #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Spagna LIVE: Leclerc in lotta per il podio Verstappen si tiene dietro Hamilton - #DIRETTA #Spagna… - CorriereQ : F1 Spagna LIVE: sfida serrata tra Verstappen e Hamilton che attacca. Bottas 3°, Leclerc 4° -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna LIVE

40° giro - Lotta tra Ricciardo e Perez per la quinta posizione Verstappen riesce a tenere alla giusta distanza Hamilton affinché non riesca a sfruttare al meglio il DRS 39° giro - secondo pit - stop ...di Stefano Belli} Diretta Formula 1/ Qualifiche: Hamilton arriva a 100 pole position! (Gp) DIRETTA FORMULA 1, GP: SI RITIRA TSUNODA, PENALITA' PER GASLY All'8giro si spegne ...53° giro - Secondo pit-stop per Bottas, gomme soft Ricciardo ha passato Ocon (una sola sosta) e viene superato anche da Sainz, ora settimo 52° giro - Secondo pit-stop per Norris ...Momento importante perché Hamilton con quel mezzo secondo guadagnato può ritrovarsi al comando quando farà il suo pit-stop 24° giro - Verstappen ai box per le ...