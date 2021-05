Giro d’Italia 2021, Ganna: “Sprint intermedio servito a togliere abbuono agli avversari” (Di domenica 9 maggio 2021) “Ho voluto fare lo Sprint intermedio per togliere l’abbuono ad altri corridori, pensando ai prossimi giorni quando Egan o Pavel si batteranno per la maglia Rosa. Ho visto che anche Remco stava cercando di prendere l’abbuono. Gianni ed io abbiamo fatto un buon lavoro”. Queste le parole di Filippo Ganna al termine della seconda tappa del Giro d’Italia. “Mi è piaciuto sentire la folla piemontese gridare il mio nome lungo la strada”, prosegue la Maglia Rosa, “domani sembra una tappa perfetta per Peter Sagan”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) “Ho voluto fare loperl’ad altri corridori, pensando ai prossimi giorni quando Egan o Pavel si batteranno per la ma Rosa. Ho visto che anche Remco stava cercando di prendere l’. Gianni ed io abbiamo fatto un buon lavoro”. Queste le parole di Filippoal termine della seconda tappa del. “Mi è piaciuto sentire la folla piemontese gridare il mio nome lungo la strada”, prosegue la Ma Rosa, “domani sembra una tappa perfetta per Peter Sagan”. SportFace.

