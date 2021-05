Drusilla Gucci e Barbara d’Urso, i retroscena sulle avances del Visconte (Di domenica 9 maggio 2021) Domenica live A Domenica Live la padrona di casa e Drusilla spengono le speranze del Visconte Guglielmotti Pubblicato su 9 Maggio 2021 Per il Visconte Guglielmotti non c’è trippa per gatti. A Domenica Live glielo hanno fatto intendere a chiare lettere Barbara d’Urso e Drusilla Gucci. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sbarcata nello studio del talk di Canale Cinque, è stata messa al corrente dalla padrona di casa che il nobile avrebbe un debole per lei. Peccato che l’interesse non sia affatto ricambiato dalla giovanotta. Inoltre la d’Urso ha colto l’occasione, visti i gossip recenti, di tirare una frecciatina a Guglielmotti, dicendo che non solo ha preso un sonoro due di picche da lei, ma pure da Drusilla che ha ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Domenica live A Domenica Live la padrona di casa espengono le speranze delGuglielmotti Pubblicato su 9 Maggio 2021 Per ilGuglielmotti non c’è trippa per gatti. A Domenica Live glielo hanno fatto intendere a chiare lettere. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sbarcata nello studio del talk di Canale Cinque, è stata messa al corrente dalla padrona di casa che il nobile avrebbe un debole per lei. Peccato che l’interesse non sia affatto ricambiato dalla giovanotta. Inoltre laha colto l’occasione, visti i gossip recenti, di tirare una frecciatina a Guglielmotti, dicendo che non solo ha preso un sonoro due di picche da lei, ma pure dache ha ...

