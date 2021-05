Dipendenti pubblici e statali: prestiti in Convenzione NoiPa (Di domenica 9 maggio 2021) Ogni dipendente pubblico o statale che versi in una situazione di bisogno economico può accedere ai prestiti agevolati in Convenzione NoiPa. Quali sono le agevolazioni? Rispetto ai prodotti tradizionali, i prestiti convenzionati sono agevolati sia sotto il profilo economico che operativo. Infatti, il dipendente può richiedere un prestito, anche di importo elevato, e rimborsarlo sotto forma di cessione del quinto dello stipendio . In questo modo, la rata mensile da sostenere non graverà eccessivamente sull’economia familiare: essa infatti non può mai superare il 20% della retribuzione netta percepita ed è fissa per tutta la durata del finanziamento. Dal punto di vista operativo, invece, ciascun soggetto interessato (anche nell’ipotesi di “cattivo pagatore”) deve soltanto presentare la propria busta paga, non ... Leggi su udine20 (Di domenica 9 maggio 2021) Ogni dipendente pubblico o statale che versi in una situazione di bisogno economico può accedere aiagevolati in. Quali sono le agevolazioni? Rispetto ai prodotti tradizionali, iconvenzionati sono agevolati sia sotto il profilo economico che operativo. Infatti, il dipendente può richiedere un prestito, anche di importo elevato, e rimborsarlo sotto forma di cessione del quinto dello stipendio . In questo modo, la rata mensile da sostenere non graverà eccessivamente sull’economia familiare: essa infatti non può mai superare il 20% della retribuzione netta percepita ed è fissa per tutta la durata del finanziamento. Dal punto di vista operativo, invece, ciascun soggetto interessato (anche nell’ipotesi di “cattivo pagatore”) deve soltanto presentare la propria busta paga, non ...

Advertising

renatobrunetta : La #Pa non esiste in sé per dare uno stipendio a 3,2mln di dipendenti pubblici, ma per fornire servizi di qualità a… - Incudine3 : @Eugenio55631743 @liliaragnar Consiglio sempre a chi può di scappare da questo deleterio paese... L’Italia rimarrà… - LelikEmanuele : @maurorizzi_mr Non sono più giovane per sapere cosa ne pensino i ventenni, ma tra chi lavora vedo una grandissima p… - WowNotizie : Dipendenti pubblici: il 9 si sciopera, pochi soldi per il rinnovo - azulette : RT @domycaputo1: @renatobrunetta @sole24ore E se magari verra’ agevolato lo #smartworking (anziche’ eliminato) forse i dipendenti pubblici… -