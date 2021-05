Cristina Chiabotto è diventata mamma | “Sei la nostra Luce”

(Di domenica 9 maggio 2021): la showgirl ha annunciato su Instagram la nascita della piccola, nata da matrimonio con Marco Roscio. Lain questi mesi ha condiviso la gioia della sua gravidanza con tutti i suoi follower, aggiornando i fan più affezionati rendendoli partecipi di tutti i momenti più emozionanti di questa bellissima avventura. La bambina, come ha specificato su Instagram, è nata il 7 maggio, e proprio nel giorno della Festa della, la showgirl ha voluto pubblicare la prima foto piccola, condividendo sul suo profilo Instagram il primo scatto della sua bambina, immortalando la piccola manina della figlia appena venuta al mondo. Un’emozione grandissima per, che ha aspettato in queste ultime settimane la ...

