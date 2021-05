Covid, Gelmini: «Per matrimoni e palestre presto la data della ripresa. E green pass semplice» (Di domenica 9 maggio 2021) Il ministro Gelimini: «Moltissimi futuri sposi e operatori del wedding mi hanno scritto e io li rassicuro: il Governo ci sta lavorando e sulla base dell'andamento dei contagi presto daremo una data per la ripresa perchè i matrimoni vanno programmati per tempo. E lo stesso vale per lo sport. Già in settimana ci saranno cabine di regia con il Cts per dare date a questi settori» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 9 maggio 2021) Il ministro Gelimini: «Moltissimi futuri sposi e operatori del wedding mi hanno scritto e io li rassicuro: il Governo ci sta lavorando e sulla base dell'andamento dei contagidaremo unaper laperchè ivanno programmati per tempo. E lo stesso vale per lo sport. Già in settimana ci saranno cabine di regia con il Cts per dare date a questi settori» L'articolo proviene da Firenze Post.

