Coprifuoco, tutti a casa entro mezzanotte. Draghi: riaprire usando la testa (Di domenica 9 maggio 2021) Nella due giorni di Porto, Draghi parla essenzialmente di Europa. Ma alla fine del vertice Ue è costretto dai giornalisti a tornare in Italia. Cioè al dibattito infinito sulle riaperture . A prima ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Nella due giorni di Porto,parla essenzialmente di Europa. Ma alla fine del vertice Ue è costretto dai giornalisti a tornare in Italia. Cioè al dibattito infinito sulle riaperture . A prima ...

Advertising

matteosalvinimi : Nel prossimo Cdm i ministri della Lega chiederanno il ritorno al lavoro in sicurezza per tutti, senza discriminazio… - Mov5Stelle : Tutti vogliamo uscire dall’incubo del #coprifuoco, ma serve lavorare a un piano per non rischiare di doverlo rimett… - robertaradaelli : @Corriere Ma nessuno di voi ha figli? Ci parlate? Perché avete capito, sì, che tutti si rintanano nelle taverne o a… - nonnaangela60 : RT @tomasomontanari: Centro di Firenze, 22.21. Mi affaccio dal portone di casa, e vedo la piazza gremita, ai tavoli dei ristoranti ancora t… - Lucia07129120 : RT @tomasomontanari: Centro di Firenze, 22.21. Mi affaccio dal portone di casa, e vedo la piazza gremita, ai tavoli dei ristoranti ancora t… -