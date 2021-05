Can Yaman e la preparazione minuziosa per interpretare Sandokan (Di domenica 9 maggio 2021) Su Instagram, Can Yaman ha condiviso la foto di un libro di Salgari, svelando quanto si stia preparando attentamente per interpretare Sandokan Can Yaman, impareggiabile professionista! L’attore turco punta tutto sulla sua carriera professionale e cerca di farlo nel migliore dei modi. È oramai ufficiale che Can Yaman vestirà i panni di Sandokan nell’omonima serie nella quale reciterà a fianco di Luca Argentero. Per essere un Sandokan all’altezza del precedente, l’attore turco si sta preparando attentamente senza tralasciare nulla al caso. Come ha mostrato sui suoi canali social, si è sottoposto ad una lunga, faticosa, costante e intensa attività sportiva che lo ha visto trasformare il suo corpo. Allo stesso tempo ha imparato ad andare a cavallo, prendendo confidenza con ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 maggio 2021) Su Instagram, Canha condiviso la foto di un libro di Salgari, svelando quanto si stia preparando attentamente perCan, impareggiabile professionista! L’attore turco punta tutto sulla sua carriera professionale e cerca di farlo nel migliore dei modi. È oramai ufficiale che Canvestirà i panni dinell’omonima serie nella quale reciterà a fianco di Luca Argentero. Per essere unall’altezza del precedente, l’attore turco si sta preparando attentamente senza tralasciare nulla al caso. Come ha mostrato sui suoi canali social, si è sottoposto ad una lunga, faticosa, costante e intensa attività sportiva che lo ha visto trasformare il suo corpo. Allo stesso tempo ha imparato ad andare a cavallo, prendendo confidenza con ...

