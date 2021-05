Amici, incredibile colpo di scena: l’ultimo finalista (Di domenica 9 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici 2021, ieri sera un colpo di scena davvero inaspettato. Scopriamo cos’è successo sul palco di Canale 5. Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una semifinale indimenticabile. Tra i concorrenti rimasti in gara abbiamo avuto modo di ammirare le performance di: Sangiovanni, Deddy e Serena della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Leggi su youmovies (Di domenica 9 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.2021, ieri sera undidavvero inaspettato. Scopriamo cos’è successo sul palco di Canale 5. Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una semifinale indimenticabile. Tra i concorrenti rimasti in gara abbiamo avuto modo di ammirare le performance di: Sangiovanni, Deddy e Serena della squadra di Alessandra Celentano e Rudy

Advertising

Rom54961446 : RT @Paolo22830132: Avete spaccato ragazzi. Oltre ad un talento incredibile, avete trasformato le vostre insicurezze e paure in qualcosa di… - 297Stella : RT @Paolo22830132: Avete spaccato ragazzi. Oltre ad un talento incredibile, avete trasformato le vostre insicurezze e paure in qualcosa di… - goIdven : un sogno non bisogna mai smettere di crederci, neanche se quel sogno è lontano anni luce dalle possibilità che abbi… - frolIino : incredibile samuele ad amici - Paolo22830132 : Avete spaccato ragazzi. Oltre ad un talento incredibile, avete trasformato le vostre insicurezze e paure in qualcos… -