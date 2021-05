Uomini e Donne, Gemma Galgani scrive una lettera a Tina Cipollari: “Rassegnati, non riuscirai mai a…” (Di sabato 8 maggio 2021) Gemma Galgani ha deciso di scrivere e indirizzare una lunga lettera alla sua rivale – ormai storica – l’esuberante Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. La Galgani e la Cipollari sono anni che non se le mandano a dire all’interno degli studi Elios. Sotto l’occhio vigile della padrona di casa, Maria de Filippi, le due protagoniste regalano quotidianamente perle di trash al pubblico di Mediaset. Se Gemma in tutti questi anni si è distinta per la sua sensibilità e particolare sfortuna in amore, Tina invece non ha mai perso occasione per rinfacciarle le sue scelte a detta sua sempre discutibili. Di seguito, la lettera aperta della dama torinese alla storica ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 maggio 2021)ha deciso dire e indirizzare una lungaalla sua rivale – ormai storica – l’esuberante, opinionista di. Lae lasono anni che non se le mandano a dire all’interno degli studi Elios. Sotto l’occhio vigile della padrona di casa, Maria de Filippi, le due protagoniste regalano quotidianamente perle di trash al pubblico di Mediaset. Sein tutti questi anni si è distinta per la sua sensibilità e particolare sfortuna in amore,invece non ha mai perso occasione per rinfacciarle le sue scelte a detta sua sempre discutibili. Di seguito, laaperta della dama torinese alla storica ...

