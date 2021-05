Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 il processo a Raffaele Cutolo (Di sabato 8 maggio 2021) Un giorno in pretura 2021 debutta stasera su Rai3, alle 00:25, con la prima puntata che riproporrà il processo a Raffaele Cutolo per l'uccisione di Vincenzo Casillo. stasera su Rai3, alle 00:25, va in onda Un giorno in pretura 2021: al centro della prima puntata il processo a Raffaele Cutolo. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna da stasera con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata. Dopo una lunga malattia è morto, a febbraio 2021, Raffaele Cutolo. Il re della nuova camorra ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021) Unindebuttasu, alle 00:25, con la prima puntata che riproporrà ilper l'uccisione di Vincenzo Casillo.su, alle 00:25, va in onda Unin: al centro della prima puntata il. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna dacon la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata. Dopo una lunga malattia è morto, a febbraio. Il re della nuova camorra ...

Advertising

zazoomblog : Un giorno in Pretura torna in tv nuove puntate con Roberta Petrelluzzi: stasera la vicenda di Raffaele Cutolo -… - lenuccia82 : @picchiasebino05 Dice che c'è un giorno in pretura verso le 2 del mattino - spongeflo : Devo aspettare 3 ore per vedere un giorno in pretura? È uno scherzo? - ivanulas : @aedan83 senti Caputo, sei pronto per Un giorno in Pretura? - Stasera_in_TV : RAI 3: (00:35) Un giorno in pretura Rai - Raffaele Cutolo, la fine di un boss (Inchieste) #StaseraInTV 08/05/2021 #SecondaSerata @RaiTre -