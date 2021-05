Superlega, Juve, Barcellona e Real: "Minacce inaccettabili dalla Uefa" (Di sabato 8 maggio 2021) "I club fondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere, inaccettabili pressioni, Minacce ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto e, conseguentemente, desistere dal loro ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) "I club fondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere,pressioni,ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto e, conseguentemente, desistere dal loro ...

Advertising

AntoVitiello : Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - Adnkronos : #Superlega, Uefa: possibili sanzioni per Juve, Real e Barcellona. E riparte #CeferinOut - CorSport : '#Superlega, clamoroso: #Juve, #Real e #Barcellona minacciano 9 club' ?? - sportli26181512 : Superlega, dalla Spagna: 'Juve, Real e Barça fuori dalle #coppe per due stagioni': Superlega, dalla Spagna: 'Juve,… - ilaria_tufano : Riassunto pre partita #SpeziaNapoli su Sky: - Parliamo della Juve - Parliamo della Juve femminile - Parliamo dell'I… -