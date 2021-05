Stop alla quarantena per i turisti Ue, parenti nelle Rsa. Il governo continua sulla strada delle riaperture (Di sabato 8 maggio 2021) Chi arriverà in Italia dagli altri Paesi Ue, dalla Gran Bretagna e da Israele non dovrà osservare i cinque giorni di quarantena. Da sabato prossimo, per entrare in Italia basterà infatti seguire le stesse regole che valgono per spostarsi verso regioni in zona arancione o rossa: ovvero il referto negativo del tampone o il certificato di vaccinazione al Covid. Reduce dal G7 di Londra e da diverse interlocuzioni con l’amministrazione Usa, Luigi Di Maio ha incontrato il ministro della Salute Roberto Speranza per imprimere una svolta significativa a favore del mondo del turismo che spera di poter tornare ad attirare i viaggiatori stranieri in estate. Da più parti al ministro degli Esteri sono arrivate richieste perché ci sarebbe un forte interesse per le mete italiane. Comunque dei paletti ci saranno. L’orientamento del governo italiano, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) Chi arriverà in Italia dagli altri Paesi Ue, dGran Bretagna e da Israele non dovrà osservare i cinque giorni di. Da sabato prossimo, per entrare in Italia basterà infatti seguire le stesse regole che valgono per spostarsi verso regioni in zona arancione o rossa: ovvero il referto negativo del tampone o il certificato di vaccinazione al Covid. Reduce dal G7 di Londra e da diverse interlocuzioni con l’amministrazione Usa, Luigi Di Maio ha incontrato il ministro della Salute Roberto Speranza per imprimere una svolta significativa a favore del mondo del turismo che spera di poter tornare ad attirare i viaggiatori stranieri in estate. Da più parti al ministro degli Esteri sono arrivate richieste perché ci sarebbe un forte interesse per le mete italiane. Comunque dei paletti ci saranno. L’orientamento delitaliano, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tavolo Di Maio-Speranza, dal 15 maggio stop alla quarantena per chi arriva da Paesi Ue. L'obiettivo è quello di ria… - meb : Il turismo può finalmente ripartire: da metà maggio #GreenPass per i viaggiatori e stop alla quarantena per chi arr… - HuffPostItalia : Stop alla quarantena per i turisti Ue, parenti nelle Rsa. Il governo continua sulla strada delle riaperture - NethipEdien2000 : RT @Tg3web: Dal 15 maggio stop alla mini quarantena per i cittadini in arrivo dai Paesi europei, Gran Bretagna e Israele. Intanto prosegue… - AsaduRaya : RT @davide_tommasin: Mi segnalano un evento importante che condivido: ????STOP AL GENOCIDIO IN TIGRAY Manifestazione pacifica Sabato 8 Maggio… -