Seth Rogen: "George Lucas credeva davvero alla fine del mondo annunciata nel 2012" (Di sabato 8 maggio 2021) Ecco perché Seth Rogen crede che George Lucas non stesse scherzando quando sosteneva di credere alla fine del mondo del 2012. Seth Rogen sembrerebbe ancora 'confuso e tormentato' da una questione che riguarda George Lucas e la presunta fine del mondo profetizzata dai Maya nell'anno 2012. secondo l'attore di Suxbad, infatti, il papà di Star Wars era davvero convinto che quella sarebbe stata la fine per l'umanità. A tornare sull'argomento è proprio Rogen, che nel suo libro "Yearbook" sembra raccontare l'accaduto. Tutto avrebbe avuto luogo durante un meeting di Rogen e il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021) Ecco perchécrede chenon stesse scherzando quando sosteneva di crederedeldelsembrerebbe ancora 'confuso e tormentato' da una questione che riguardae la presuntadelprofetizzata dai Maya nell'anno. secondo l'attore di Suxbad, infatti, il papà di Star Wars eraconvinto che quella sarebbe stata laper l'umanità. A tornare sull'argomento è proprio, che nel suo libro "Yearbook" sembra raccontare l'accaduto. Tutto avrebbe avuto luogo durante un meeting die il ...

