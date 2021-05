Scozia: Snp vince, ma manca la maggioranza assoluta (Di sabato 8 maggio 2021) Quarta vittoria elettorale consecutiva per gli indipendentisti dell'Snp di Nicola Sturgeon nel cruciale voto della Scozia alle consultazioni locali britanniche, ma niente maggioranza assoluta al ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Quarta vittoria elettorale consecutiva per gli indipendentisti dell'Snp di Nicola Sturgeon nel cruciale voto dellaalle consultazioni locali britanniche, ma nienteal ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Scozia: Snp vince, ma manca la maggioranza assoluta: (ANSA) - LONDRA, 08 MAG - Quarta vittoria ele… - TITTIPRICE : Per BBC l'SNP di @NicolaSturgeon manca la maggioranza assoluta di due seggi. #elezioni #scozia - TITTIPRICE : Secondo BBC l'Snp, il partito della First minister scozzese Nicola #Sturgeon non avrebbe la maggioranza assoluta. S… - iconanews : Scozia: Snp vince, ma manca la maggioranza assoluta - DanielaColi2 : Come Cameron indisse il referendum su Brexit, non avendo i tory la maggioranza assoluta, ma solo relativa, così la… -