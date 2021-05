Saviano: “Ddl Zan per comunità che non minaccia ma protegge” (Di sabato 8 maggio 2021) Nel giorno della manifestazione a Milano per il ddl Zan, Roberto Saviano interviene con un post su Instagram. “Questa foto – scrive, allegando un’immagine di due ragazze – descrive un momento di intensa dolcezza: due ragazze giovanissime uniscono i loro profili e sorridono. Sono a un gay pride e lì si sentono al sicuro. Fa male pensare che altrove sarebbero in imbarazzo a mostrare quella felicità: per paura di essere insultate, discriminate. A questo servono la politica e le leggi come quella proposta da Alessandro Zan: a sentirsi parte di una comunità che non minaccia ma protegge”, conclude Saviano inserendo il link di uno lungo articolo sul tema. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Nel giorno della manifestazione a Milano per il ddl Zan, Robertointerviene con un post su Instagram. “Questa foto – scrive, allegando un’immagine di due ragazze – descrive un momento di intensa dolcezza: due ragazze giovanissime uniscono i loro profili e sorridono. Sono a un gay pride e lì si sentono al sicuro. Fa male pensare che altrove sarebbero in imbarazzo a mostrare quella felicità: per paura di essere insultate, discriminate. A questo servono la politica e le leggi come quella proposta da Alessandro Zan: a sentirsi parte di unache nonma”, concludeinserendo il link di uno lungo articolo sul tema. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : Saviano: 'Ddl Zan per comunità che non minaccia ma protegge': Il post dello scrittore su Instagram nel giorno della… - EstManuel : RT @gayit: DDL Zan, Saviano sbugiarda i contrari: 'Chi lo critica ha altri obiettivi, ma non cercateli sulla pelle altrui' - GualtieroSanta1 : RT @gayit: DDL Zan, Saviano sbugiarda i contrari: 'Chi lo critica ha altri obiettivi, ma non cercateli sulla pelle altrui' -