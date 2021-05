Salvini chiama i radicali: “Pronti a un referendum sulla Giustizia”. Bernardini: “Ci sto” (Di sabato 8 maggio 2021) Il leader della Lega spiazza tutti: «Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della Giustizia». Le priorità? Responsabilità penale dei giudici, separazione delle carriere e abolizione della Severino Col calare della sera cala pure una scure impensabile sulle riforme della Giustizia. Quelle che suscitano in queste ore febbrili produzioni di emendamenti tra i partiti di maggioranza. Ebbene, Matteo Salvini liquida gli sforzi come perdite di tempo. Perché nella sua monografica a “Porta a porta” – riferita dalle agenzie di stampa a ridosso dei Tg, ben prima della messa in onda – dà il seguente annuncio: «Questo Parlamento con Pd e 5 stelle non farà mai una riforma della Giustizia, perciò stiamo organizzando con il Partito radicale una raccolta di firme per alcuni quesiti referendari». E ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Il leader della Lega spiazza tutti: «Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della». Le priorità? Responsabilità penale dei giudici, separazione delle carriere e abolizione della Severino Col calare della sera cala pure una scure impensabile sulle riforme della. Quelle che suscitano in queste ore febbrili produzioni di emendamenti tra i partiti di maggioranza. Ebbene, Matteoliquida gli sforzi come perdite di tempo. Perché nella sua monografica a “Porta a porta” – riferita dalle agenzie di stampa a ridosso dei Tg, ben prima della messa in onda – dà il seguente annuncio: «Questo Parlamento con Pd e 5 stelle non farà mai una riforma della, perciò stiamo organizzando con il Partito radicale una raccolta di firme per alcuni quesiti referendari». E ...

