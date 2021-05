Recovery: Eni, condividiamo obiettivi di fondo e molte scelte compiute in Pnrr (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Eni condivide gli obiettivi di fondo e molte scelte compiute nel Pnrr in termini di riforme e filoni progettuali". E' quanto si legge nelle riposte dell'Eni alle domande degli azionisti in vista dell'Assemblea ordinaria programmata per il 12 maggio che chiedevano un commento sul Pnrr italiano. "Fra i filoni progettuali citati dal Piano - sottolinea la società - c'è la promozione di capacità di generazione da fonti rinnovabili innovative anche in siti offshore (0,68 miliardi di euro) e tra le riforme è prevista la semplificazione delle procedure autorizzative per queste tipologie di progetto. Analogamente, il Piano prevede interventi per la decarbonizzazione di 19 isole minori (0,2 miliardi di euro), e anche questo potrà essere un ambito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Eni condivide glidinelin termini di riforme e filoni progettuali". E' quanto si legge nelle riposte dell'Eni alle domande degli azionisti in vista dell'Assemblea ordinaria programmata per il 12 maggio che chiedevano un commento sulitaliano. "Fra i filoni progettuali citati dal Piano - sottolinea la società - c'è la promozione di capacità di generazione da fonti rinnovabili innovative anche in siti offshore (0,68 miliardi di euro) e tra le riforme è prevista la semplificazione delle procedure autorizzative per queste tipologie di progetto. Analogamente, il Piano prevede interventi per la decarbonizzazione di 19 isole minori (0,2 miliardi di euro), e anche questo potrà essere un ambito di ...

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Eni, condividiamo obiettivi di fondo e molte scelte compiute in Pnrr... - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: Recovery: Cingolani, la voce idrogeno non è un favore a Eni - Energia - - Antiogu60 : Recovery: Cingolani, la voce idrogeno non è un favore a Eni - Energia - - Attilio712 : RT @EleonoraEvi: Invece di dare soldi pubblici a fantasmagorici progetti di #ENI per catturare la CO2 e farne #idrogenoblu e dare nuova vit… - Facciamo_ECO : RT @EleonoraEvi: Invece di dare soldi pubblici a fantasmagorici progetti di #ENI per catturare la CO2 e farne #idrogenoblu e dare nuova vit… -