Recovery: Eni, condividiamo obiettivi di fondo e molte scelte compiute in Pnrr (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "Eni condivide gli obiettivi di fondo e molte scelte compiute nel Pnrr in termini di riforme e filoni progettuali". E' quanto si legge nelle riposte dell'Eni alle domande degli azionisti in vista dell'Assemblea ordinaria programmata per il 12 maggio che chiedevano un commento sul Pnrr italiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

