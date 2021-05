Protezione civile: razzo cinese cadrà tra 1 di notte-7,30 mattino (Di sabato 8 maggio 2021) Il razzo cinese "Lunga marcia 5B" che ha portato in orbita il cuore della stazione spaziale cinese è on caduta libera verso la Terra, sono 9 le regioni italiane del centro-Sud "potenzialmente" a rischio, anche se remoto, e secondo gli ultimi dati l'impatto dovrebbe avvenire tra l'1 di notte e le 7,30 del mattino. Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia spaziale italiana (Asi) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio nella sede del Dipartimento della Protezione civile, si è infatti "ridotta la finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale cinese 'Lunga marcia 5B' previsto per questa notte".Al momento - spiega la Protezione ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 8 maggio 2021) Il"Lunga marcia 5B" che ha portato in orbita il cuore della stazione spazialeè on caduta libera verso la Terra, sono 9 le regioni italiane del centro-Sud "potenzialmente" a rischio, anche se remoto, e secondo gli ultimi dati l'impatto dovrebbe avvenire tra l'1 die le 7,30 del. Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia spaziale italiana (Asi) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio nella sede del Dipartimento della, si è infatti "ridotta la finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale'Lunga marcia 5B' previsto per questa".Al momento - spiega la...

