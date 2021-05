Pozzuoli, dopo 40 anni smantellati i container con l’amianto (Di sabato 8 maggio 2021) È stata avviata l’azione di bonifica delle aree che a Pozzuoli (Napoli) ospitavano da oltre 40 anni container per i senza tetto del terremoto e del bradisismo degli anni ottanta. In via di smantellamento 15 prefabbricati, liberati anche dei materiali e dei rifiuti presenti prima delle attività di demolizione e di messa in sicurezza dei luoghi, che si trovavano nel quartiere di Toiano, nella periferia nord della città, tra via Gavia Marciano, via Simmaco e via Seneca. “Si tratta di un altro significativo passo in avanti compiuto nell’opera di bonifica del territorio e di salvaguardia della salute dei cittadini – ha detto il sindaco, Vincenzo Figliolia -. Un’operazione già iniziata nei mesi scorsi con lo smantellamento del campo container di via Carlo Alberto Dalla Chiesa in prossimità di Arco Felice. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) È stata avviata l’azione di bonifica delle aree che a(Napoli) ospitavano da oltre 40per i senza tetto del terremoto e del bradisismo degliottanta. In via di smantellamento 15 prefabbricati, liberati anche dei materiali e dei rifiuti presenti prima delle attività di demolizione e di messa in sicurezza dei luoghi, che si trovavano nel quartiere di Toiano, nella periferia nord della città, tra via Gavia Marciano, via Simmaco e via Seneca. “Si tratta di un altro significativo passo in avanti compiuto nell’opera di bonifica del territorio e di salvaguardia della salute dei cittadini – ha detto il sindaco, Vincenzo Figliolia -. Un’operazione già iniziata nei mesi scorsi con lo smantellamento del campodi via Carlo Alberto Dalla Chiesa in prossimità di Arco Felice. ...

