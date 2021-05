Nintendo | i brand oltre i videogame – La Bustina di Lakitu – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 8 maggio 2021) Furukawa ha dichiarato chepunta a espandere i propri, e da poco è stato aperto il parco a tema: quanto è lunga la strada da fare?. Recentemente abbiamo ammirato la demo, elaborata da alcuni fan, di un adattamento bidimensionale di Metroid Prime; su internet è pieno di cortometraggi animati dedicati ai, in particolare collegati a The Legend of Zelda, sempre realizzati dagli adoranti appassionati. Quest’oggi non ci interessa trattare nel dettaglio il rapporto draconiano tra la società e le creazioni dei fan, ma si tratta senza dubbio di un sintomo importante:è … Rubriche giochiRead More L'articolo, i– La ...