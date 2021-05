Napoli, Osimhen devastante: le statistiche, alla faccia del pacco (Di sabato 8 maggio 2021) Sono sempre più importanti le statistiche di Victor Osimhen che ha messo a referto una doppietta ad un assist nel match Spezia-Napoli. Due gol da vero attaccante per il nigeriano bravissimo a punire la difesa dello Spezia che non ha voluto snaturarsi, restando sempre molto alta. Per due volte Osimhen si è infilato come un ghepardo nella difesa ligure, una velocità impressionante quella del nigeriano che in occasione del 1-4 per il Napoli è riuscito anche ad essere lucidissimo servendo Lozano invece di calciare in porta. Ma le statistiche di Osimhen danno il senso di come sia cresciuto il calciatore. Da aprile fino ad oggi nessun attaccante ha fatto meglio del nigeriano. Osimhen ha giocato 13 partite da titolare ed ha segnato 10 gol. Insomma una media ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 maggio 2021) Sono sempre più importanti ledi Victorche ha messo a referto una doppietta ad un assist nel match Spezia-. Due gol da vero attaccante per il nigeriano bravissimo a punire la difesa dello Spezia che non ha voluto snaturarsi, restando sempre molto alta. Per due voltesi è infilato come un ghepardo nella difesa ligure, una velocità impressionante quella del nigeriano che in occasione del 1-4 per ilè riuscito anche ad essere lucidissimo servendo Lozano invece di calciare in porta. Ma ledidanno il senso di come sia cresciuto il calciatore. Da aprile fino ad oggi nessun attaccante ha fatto meglio del nigeriano.ha giocato 13 partite da titolare ed ha segnato 10 gol. Insomma una media ...

