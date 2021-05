Morire di fame o delinquere? Quando lo Stato ti costringe a scegliere: la disperata testimonianza di Domenico (Di sabato 8 maggio 2021) Può lo Stato toglierti la possibilità di lavorare onestamente e portati fino al punto in cui puoi solo scegliere se, per guadagnare, compiere atti illeciti, oppure, se non vuoi piegarti alla criminalità, lasciarti Morire di fame? Detto così, sembra impossibile, eppure, ascoltando la storia di Domenico, la domanda assume un significato più che lecito. La storia – assurda ma vera – di Domenico “Mi chiamo Domenico D’Aversa, ho 53 anni, sono nato a Sezze, ma vivo a Pontinia, in provincia di Latina”, racconta ai nostri microfoni. Domenico, che di mestiere faceva l’autotrasportatore, alcuni anni fa si è trovato in una situazione familiare molto difficile: stava perdendo la casa di suo padre a causa di problemi economici della famiglia. In un momento di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Può lotoglierti la possibilità di lavorare onestamente e portati fino al punto in cui puoi solose, per guadagnare, compiere atti illeciti, oppure, se non vuoi piegarti alla criminalità, lasciartidi? Detto così, sembra impossibile, eppure, ascoltando la storia di, la domanda assume un significato più che lecito. La storia – assurda ma vera – di“Mi chiamoD’Aversa, ho 53 anni, sono nato a Sezze, ma vivo a Pontinia, in provincia di Latina”, racconta ai nostri microfoni., che di mestiere faceva l’autotrasportatore, alcuni anni fa si è trovato in una situazione familiare molto difficile: stava perdendo la casa di suo padre a causa di problemi economici della famiglia. In un momento di ...

Advertising

CorriereCitta : Morire di fame o delinquere? Quando lo Stato ti costringe a scegliere: la disperata testimonianza di Domenico - mattjrphoto : Amici twitteri odontoiatri in ascolto: se conoscete studio che nel saronnese cerca assistente fatemi sapere per fav… - TovarishM5S : RT @serebellardinel: Impignorabilità #redditodicittadinanza (600 € il mese per non morire di fame) per #Casellati non va bene!Questo l' ha… - Mauro5514 : RT @serebellardinel: Impignorabilità #redditodicittadinanza (600 € il mese per non morire di fame) per #Casellati non va bene!Questo l' ha… - PDibattista : RT @serebellardinel: Impignorabilità #redditodicittadinanza (600 € il mese per non morire di fame) per #Casellati non va bene!Questo l' ha… -