Minore accoltellato ad Airola | denunciato un 19enne di Cervinara

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella tarda serata di ieri, in(Bn), militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Montesarchio (Bn) unitamente a personale della Stazione CC di(Bn), a conclusione di attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà undi(Av) resosi responsabile di lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio. L’intervento scaturiva a seguito di segnalazione da parte dell’operatore del 118 che comunicava alla Centrale Operativa della Compagnia CC di Montesarchio (Bn) di aver avuto una richiesta di soccorso in(Bn) per un ragazzo vittima di accoltellamento. Immediatamente si portavano sul posto gli equipaggi impegnati nel centro caudino e, dopo essere giunti nella centralissima via Roma, riscostruivano l’intera ...