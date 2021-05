Milano: Sala, 'difficile che Albertini torni sui suoi passi, io vado avanti per la mia strada' (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag.(Adnkronos) - "E' difficile che Albertini ci possa ripensare, le sue sembrano parole abbastanza decise; ha avuto tanto tempo per pensarci e, da quanto lo conosco io, credo abbia preso una decisione definitiva". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di una iniziativa a Milano, commenta i rumors su un possibile ripensamento, da parte di Gabriele Albertini, sulla sua candidatura a sindaco per il centrodestra, alle prossime elezioni amministrative. "Io -avverte Sala- faccio la mia parte e vado avanti per la mia strada, portando la mia proposta ai cittadini. Penso -conclude- che mi debba preoccupare più del senso della mia proposta che del candidato rivale". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag.(Adnkronos) - "E'checi possa ripensare, le sue sembrano parole abbastanza decise; ha avuto tanto tempo per pensarci e, da quanto lo conosco io, credo abbia preso una decisione definitiva". Così il sindaco diGiuseppe, a margine di una iniziativa a, commenta i rumors su un possibile ripensamento, da parte di Gabriele, sulla sua candidatura a sindaco per il centrodestra, alle prossime elezioni amministrative. "Io -avverte- faccio la mia parte eper la mia, portando la mia proposta ai cittadini. Penso -conclude- che mi debba preoccupare più del senso della mia proposta che del candidato rivale".

