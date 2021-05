Madrid: Berrettini vola in finale, ad attenderlo Zverev (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini batte in due set Ruud e conquista la finale a Madrid, la prima in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Zverev Non solo Sinner. Oltre all’altoatesino, il tennis azzurro può contare anche su Matteo Berrettini. Il tennista romano, semifinalista agli US Open nel 2019, centra la finale a Madrid battendo in due set Ruud. Una partita perfetta, impeccabile al servizio con zero palle break concesse al norvegese. In totale conquista due break, uno per set, che gli consentono di vincere con un doppio 6-4. Con questa vittoria Berrettini sale all’ottavo posto della Race to Turin scalzando proprio Sinner, adesso numero nove. Il tennista romano troverà in finale Zverev, che ha già vinto a ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021) Matteobatte in due set Ruud e conquista la, la prima in un Masters 1000. Adci saràNon solo Sinner. Oltre all’altoatesino, il tennis azzurro può contare anche su Matteo. Il tennista romano, semifinalista agli US Open nel 2019, centra labattendo in due set Ruud. Una partita perfetta, impeccabile al servizio con zero palle break concesse al norvegese. In totale conquista due break, uno per set, che gli consentono di vincere con un doppio 6-4. Con questa vittoriasale all’ottavo posto della Race to Turin scalzando proprio Sinner, adesso numero nove. Il tennista romano troverà in, che ha già vinto a ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza… - SuperTennisTv : ?? Prima finale in carriera in un Masters1000! ???? A Madrid @MattBerrettini sconfigge #Ruud 6-4 6-4 e domani si gio… - angelomangiante : FANTASTICO BERRETTINI ???????? Vola in finale a Madrid dominando Ruud in due set. Servizio devastante e diritto con la… - Leonard40959202 : Matteo Berrettini in finale a Madrid #MMOPEN ??Getty - Moixus1970 : RT @Corriere: Madrid, Berrettini batte Ruud 6-4, 6-4: è in finale contro Zverev -