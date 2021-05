Lo scudetto della Sampdoria trent'anni dopo. I ricordi di Gianluca Pagliuca (Di sabato 8 maggio 2021) Gianluca Pagliuca trent’anni fa volava da un palo all'altro, era il portiere della Sampdoria che vinceva lo scudetto, il primo e l'unico nella storia del club. Fu un momento di non ritorno nella mappa sentimentale del nostro calcio: da allora lo scudetto non è più uscito dall’asse Milano-Torino, con due deviazioni a Roma. Erano anni in cui la Serie A era - davvero - il campionato più bello del mondo, la meglio gioventù d'Italia giocava in blucerchiato, la Sampd’Oro raccoglieva trofei, consensi, affetto. Pagliuca, cosa significa per lei - trent’anni dopo - quella vittoria? "E’ stato il momento più bello della mia carriera. Ho giocato 592 partite ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021)fa volava da un palo all'altro, era il portiereche vinceva lo, il primo e l'unico nella storia del club. Fu un momento di non ritorno nella mappa sentimentale del nostro calcio: da allora lonon è più uscito dall’asse Milano-Torino, con due deviazioni a Roma. Eranoin cui la Serie A era - davvero - il campionato più bello del mondo, la meglio gioventù d'Italia giocava in blucerchiato, la Sampd’Oro raccoglieva trofei, consensi, affetto., cosa significa per lei -- quella vittoria? "E’ stato il momento più bellomia carriera. Ho giocato 592 partite ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay, our star was born. The tenth Scudetto was won ? Oggi, 42 anni fa, arrivò lo Scudetto della Stella ?… - tancredipalmeri : Fermata della metro. Devo dire che non vedevo così tanti murales dedicati a un successo sportivo dallo scudetto 200… - FontanaPres : Stasera Palazzo Lombardia verrà illuminato con i colori della #FCInter, che oggi ha conquistato con merito il suo 1… - LMilan_07 : 8/5/11, mi svegliai a mezzogiorno, devastato dai festeggiamenti della notte prima per il 18° scudetto. Avevo ancora… - FarinaAntonello : @buttman789 @CucchiRiccardo Discuterne: vogliono fare la A (affiliata UEFA) per prendere i diritti televisivi e ave… -