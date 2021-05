LIVE Giro d’Italia, cronometro Torino in DIRETTA: in gara Vincenzo Nibali, Brandle nuovo leader (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 15.21 Partito Gianni Moscon, che può disputare una buona cronometro. 15.19 E’ abbstanza alto l’intermedio di Nibali. Paga 8? da Dekker e 6? da Vlasov dopo 3,8 km. 15.18 Impressionante primo intermedio per Vlasov, paga appen2? di ritardo! A breve arriverà Nibali. 15.16 Questa la classifica attuale: 1 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.303 2 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807 3 OLIVEIRA Nelson 9:17 55.613 4 KLUGE Roger 9:17 55.546 5 DE MARCHI Alessandro 9:18 55.506 6 CAMPENAERTS Victor 9:19 55.373 7 DEKKER David 9:20 55.301 8 HONORÉ Mikkel Frølich 9:20 55.278 9 BATTISTELLA Samuele 9:20 55.261 10 BILBAO Pello 9:25 54.776 15.15 E’ cominciata anche l’avventura di Vincenzo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA15.21 Partito Gianni Moscon, che può disputare una buona. 15.19 E’ abbstanza alto l’intermedio di. Paga 8? da Dekker e 6? da Vlasov dopo 3,8 km. 15.18 Impressionante primo intermedio per Vlasov, paga appen2? di ritardo! A breve arriverà. 15.16 Questa la classifica attuale: 1 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.303 2 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807 3 OIRA Nelson 9:17 55.613 4 KLUGE Roger 9:17 55.546 5 DE MARCHI Alessandro 9:18 55.506 6 CAMPENAERTS Victor 9:19 55.373 7 DEKKER David 9:20 55.301 8 HONORÉ Mikkel Frølich 9:20 55.278 9 BATTISTELLA Samuele 9:20 55.261 10 BILBAO Pello 9:25 54.776 15.15 E’ cominciata anche l’avventura di...

Advertising

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - Eurosport_IT : Ci siamo, oggi comincia il Giro d'Italia 104 ???????? ? LIVE dalle 13:00 ?? Torino-Torino (8,6 km - cronometro individu… - morena_faenza : RT @RaiPlay: ???? Ci siamo! L'edizione n°104 è ai nastri di partenza. Non perdere la diretta del #Giro: ?? ?? Live streaming su RaiPlay ? ht… - RaiPlay : ???? Ci siamo! L'edizione n°104 è ai nastri di partenza. Non perdere la diretta del #Giro: ?? ?? Live streaming su R… -