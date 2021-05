LIVE F1, GP Spagna in DIRETTA: qualifiche alle ore 15, Ferrari all’attacco con Leclerc e Sainz (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la DIRETTA delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2021, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Highlights prove libere – Presentazione qualifiche – Programma odierno in tv Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2021, valido come quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo 180 minuti di prove libere, il weekend del Montmelò entra finalmente nel vivo con il primo vero momento chiave della tre-giorni catalana, in cui verranno messe le basi per la gara di domani. A Barcellona i sorpassi ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per ladelledel Gran Premio di2021, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Highlights prove libere – Presentazione– Programma odierno in tv Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio di2021, valido come quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo 180 minuti di prove libere, il weekend del Montmelò entra finalmente nel vivo con il primo vero momento chiave della tre-giorni catalana, in cui verranno messe le basi per la gara di domani. A Barcellona i sorpassi ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Alle 12 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : F1 Spagna 2021, Qualifiche - Diretta Sky Sport, Live Barcellona TV8 - infoitsport : F1 | GP Spagna - Cronaca in diretta Prove Libere 3 di Barcellona [ LIVE FP3 ] - F1inGenerale_ : #F1 | #SpanishGP 2021 - Segui in diretta la cronaca delle Qualifiche a Barcellona [LIVE] #SkyMotori #Montmelo - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Alle 12 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.c… -