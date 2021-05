LIVE Berrettini-Ruud 6-4 5-4, Masters 1000 Madrid in DIRETTA: il romano serve per la prima finale 1000 della carriera (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE finaleEEEEE! MATTEO Berrettini E’ IN finale A Madrid! 6-4 6-4 AD UN CASPER Ruud IMPOTENTE DI FRONTE AL romano! E’ STORIA! 40-0 LUNGHISSIMO IL ROVESCIO DI Ruud! TRE MATCH POINT Berrettini! PER ANDARE IN finale! 30-0 LA PROFONDITA’ DI Berrettini! Ruud SBAGLIA DI DRITTO! 15-0 Se ne va la difesa di Ruud sull’assalto di Berrettini con il dritto! 5-4. Ruud si concede una possibilità, annullando un match point. Dopo il cambio di campo, Matteo Berrettini servirà per conquistare la prima finale della ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAEEEEE! MATTEOE’ IN! 6-4 6-4 AD UN CASPERIMPOTENTE DI FRONTE AL! E’ STORIA! 40-0 LUNGHISSIMO IL ROVESCIO DI! TRE MATCH POINT! PER ANDARE IN! 30-0 LA PROFONDITA’ DISBAGLIA DI DRITTO! 15-0 Se ne va la difesa disull’assalto dicon il dritto! 5-4.si concede una possibilità, annullando un match point. Dopo il cambio di campo, Matteoservirà per conquistare la...

