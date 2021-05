L’editoriale del direttore | intanto | altrove

Leggi su cityroma

(Di sabato 8 maggio 2021) Questo non è un giornale di viaggi. Eppure, nei 40 anni della sua storia, ha saputo portare i lettori in giro per il mondo mettendo in pagina, in un certo senso e a modo suo, un antichissimo precetto: che nulla è più sacro dell’ospitalità – da cittadini del Mediterraneo dovremmo sempre tenerne conto. Se uno straniero bussa alla tua porta, gli apri. Nel suo universo di case e luoghi e cose, AD per statuto ha aperto e apre porte, facendo il suo piccolo lavoro nel dare qualche chiave di lettura che permetta di capire e apprezzare stili e culture che non sono la nostra: per chi lo vuole, è un garbato invito a uscire da certe rigide convenzioni dell’abitare e prendere spunto dall’– nelle forme e nei modi che suggerisce la propria sensibilità. Come quando torni da un viaggio e porti a casa qualcosa che non avevi previsto. Come quando te ne vai dall’altra ...